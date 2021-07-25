Раде предлагают лишать гражданства в случае получения паспорта РФ

Законопроект

25.07.2021 15:53

Укринформ

Народные депутаты подали в Верховную Раду законопроект, который предусматривает лишение украинцев гражданства в случае добровольного получения паспорта Российской Федерации.

Как передает Укринформ, проект закона №5822 "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно автоматической утраты гражданства Украины в случае добровольного обретения гражданства государства-агрессора – Российской Федерации" зарегистрирован в парламенте.

Текст документа пока не обнародован. В то же время в графе "дата и состояние прохождения" отмечается, что проект закона передан на рассмотрение руководства ВР.

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Авторами законодательной инициативы являются народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий, депутат из фракции "Голос" Наталья Пипа и внефракционная Оксана Савчук.

Как сообщалось, в Украине в соответствии со статьей 4 Конституции существует единое гражданство.

По материалам: Укринформ