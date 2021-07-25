Прецедент с интерпретацией. Как польский эксперт невольно подыграла роспропу

23.07.2021 20:47

Укринформ

Почему западные эксперты и политики должны избегать высказываний о «российском» Крыме

Странная ситуация имела место на днях в Польше. Едва ли не впервые с начала российской агрессии в Украине в 2014 году – в публичном пространстве страны над Вислой прозвучало мнение, что, возможно, официальная Варшава со временем вынуждена будет воспринять Крым частью территории России и начать строить с ней нормальные отношения, будто ничего и не произошло.

И хотя впоследствии выяснилось, что один из самых опытных польских экспертов в восточной политике Катажина Пелчинская-Наленч имела в виду несколько иное, а ее высказывания не совсем правильно изложили в печатной форме и, наконец, интервью с ней откорректировали – осадок все же остался.

Стоит подробнее рассмотреть этот случай и оценить, насколько он опасен для международных отношений и для нашей части Европы в частности.

СТРАННЫЕ СЛОВА

Несколько дней назад на сайте Польского института международных дел (PISM) опубликовали интервью директора этого государственного аналитического центра Славомира Дембского с известным польским экспертом по международным отношениям Катажиной Пелчинской-Наленч. Она специализируется на восточной политике, и особенно – на отношениях с Россией, где она была послом Польши на протяжении 2014-2016 годов, а до этого занимала должность заместителя министра иностранных дел. Ныне бывший дипломат занимается аналитической деятельностью, в частности возглавляет Институт "Стратегии 2050", который действует при общественном движении "Польша 2050". Это движение недавно стало партией с одноименным названием, а ее лидер Шимон Головня в прошлом году был одним из кандидатов на пост президента Польши и завершил предвыборную гонку на почетном третьем месте. Пелчинская-Наленч была и остается одним из основных советников Головни и партии по вопросам международной политики.



Катажина Пелчинская-Наленч / Фото: Michał Józefaciuk

В интервью обсуждался широкий круг вопросов международной политики, в частности в квадрате США-Китай-ЕС-Россия, а также место и роль Польши в этих геополитических хитросплетениях. Когда речь зашла о России, эксперт выразила мнение, что с властью РФ нужно вести жесткую политику, в то же время нужно подумать о потеплении отношений с российским гражданским обществом. Украинские СМИ и экспертная среда возмутились словами эксперта о Крыме и оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. В первоначальной версии интервью прозвучала фраза о том, что "возможно, придется полюбить Россию с Крымом", поскольку "не будет другого выхода", ведь ни авторитарная, ни демократическая Россия не откажется от полуострова. Она добавила, что трудно себе представить Россию с Донбассом, но с Крымом – уже да.

Такие довольно противоречивые высказывания, кажется, впервые публично прозвучали в польском экспертном мейнстриме с начала войны России против Украины. Удивительно, что их озвучила едва ли не самый активный и последовательный критик путинского режима в Польше. Пелчинская-Наленч хорошо известна как раз своим бескомпромиссным отношением к Кремлю и его политике, а также поддержкой территориальной целостности Украины. Удивительно также то, что это высказывание не вызвало какого-либо отрицания или хотя бы уточнения у другого известного польского эксперта, который брал у нее интервью. Ведь такое утверждение является своего рода приглашением к дискуссии относительно кардинального пересмотра (может не сейчас, а со временем) внешней политики Польши и признания российского статуса Крыма.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Слова о "полюбить Россию с Крымом" в этом интервью прогнозируемо вызвали довольно резкую реакцию в Украине. В частности, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал эти высказывания польского эксперта "неприемлемыми и циничными", особенно на фоне массовых нарушений прав человека в Крыму и трагедии коренного крымскотатарского народа в условиях непрерывной российской оккупации полуострова. В соцсетях можно было увидеть ответы Пелчинской-Наленч украинским экспертам, в частности с примерами возвращения захваченных чужаками территорий государствам, которым они когда-то принадлежали.



Рефат Чубаров

Обращая внимание на эти слова, украинские СМИ акцентировали на том, что Пелчинская-Наленч является активным деятелем Либеральной партии "Польша 2050". Итак, это могло быть воспринято как официальная позиция партии, которая имеет все шансы прийти к власти в Польше через несколько лет.

Впрочем, как оказалось, в партии ничего не знали об этом интервью. В ответе на запрос собственного корреспондента Укринформа политсила "Польша 2050" признала, что, во-первых, не имеет ничего общего с этим интервью, а во-вторых – его "неправильно истолковал интервьюер". После вмешательства эксперта интервью было исправлено: из него исчезли несколько предложений, где говорится, в частности, о "полюбить Россию с Крымом". В "Польша 2050" заверили, что взгляды Пелчинской-Наленч и партии в деле аннексии Крыма однозначны: деятели "Польши 2050" осуждают ее, что многократно подчеркивалось в публичных выступлениях.

В этой истории не хватало лишь объяснений со стороны самой Пелчинской-Наленч. В конце концов, эксперт написала в пятницу в соцсетях, что с 2014 года она последовательно осуждает аннексию Крыма, российскую агрессию на Востоке и поддерживает длительные санкции против Кремля. Она подчеркнула, что не изменила своих взглядов и пишет об этом, реагируя на дискуссию, возникшую после ее слов в интервью.

"Я хотела сказать, что на сегодня не вижу в России сил, которые были бы готовы действовать по-другому в деле Крыма. К сожалению, опасаюсь, что этого не произойдет даже после возможной демократизации этой страны", – отметила бывший польский дипломат.



Катажина Пелчинская-Наленч

Она добавила: когда увидела, что ее слова восприняты неправильно, то попросила редакцию откорректировать текст.

Проблема якобы исчерпана. Однако…

РОССИЙСКАЯ ПРОПАГАНДА НЕ СПИТ

Бывший польский дипломат вроде и заявила, что имела в виду несколько иное и ее слова неправильно интерпретированы. Но слово, как говорится, не воробей, трудно его поймать. Тем более, когда над этим работает российская пропаганда. Несмотря на все опровержения и внесения изменений в интервью, российские прокремлевские СМИ начали активно тиражировать информационные сообщения о том, что польский дипломат "призывает смириться с вхождением Крыма в Россию". Конечно, ни о каких уточнениях, опровержениях и исправлениях интервью информационные войска Путина уже не упомянут. Они получили очень выгодный тезис, который вписывается в пропагандистские нарративы Кремля. Можно быть уверенными, что они еще долго будут цитировать Пелчинскую-Наленч в рамках гибридной войны против Украины и Запада.

Польский эксперт по международному праву и польско-украинским отношениям доктор Томаш Ляховский из Лодзинского университета отмечает, что, согласно международному праву, последствия агрессии никогда не могут быть признаны.



Томаш Ляховский / Фото: Maskacjusz TV

"Это одна из наиболее фундаментальных норм международного права, у которой нет никаких исключений. Она разработана для того, чтобы международное сообщество никогда не соглашалось на силовые решения, как в случае с оккупацией части суверенного государства Украина", – подчеркнул эксперт.

По его убеждению, с этой перспективы такого рода высказывания идеально вписываются в кремлевскую пропаганду.

Как отметил Ляховский, чем больше времени проходит с момента российской агрессии против Украины в 2014 году, тем больше Россия в своей мягкой политике рассчитывает на то, что следующие поколения уже не будут знать и понимать контекста событий, а будут видеть, что де-факто "Крым является российским", а потому, возможно, будут склоняться к варианту развития нормальных отношения с Россией.

"Но такого рода логика неверна, поскольку каждое нарушение границ опасно на будущее. Таким образом, каждая очередная страна сможет захватить часть территории другой страны, видя какие-то свои якобы исторические права на территории", – отметил эксперт по международному праву.

Он подчеркнул, что очень важно в такого рода дискуссиях "не растворять и не преуменьшать" проблему агрессии и оккупации Крыма и восточной Украины, а наоборот – всегда подчеркивать, что ситуация неприемлема и требует внимания и действий международного сообщества.

Ляховский отметил: конечно, можно понимать, что фактически Крым может быть под российской оккупацией еще длительное время.

"Но это не значит, что так все и останется", – подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в истории Польши тоже были похожие случаи. В частности, гданьское Поморье несколько сотен лет было под контролем крестоносцев, а затем вернулось под польскую юрисдикцию.

"Поэтому, если какая-то территория на данный момент де-факто оккупирована, то это вовсе не означает, что так должно быть и де-юре", – резюмировал преподаватель Лодзинского университета.

Эта история должна многому научить: публичные люди, тем более друзья Украины, не должны высказывать мнений с двойной трактовкой на тему агрессии против Украины. Слова трудно будет заретушировать, а осадок останется и кремлевская пропаганда поблагодарит.

Юрий Банахевич, Варшава

Первое фото: TVN24

По материалам: Укринформ