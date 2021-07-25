Nord Stream 2: «Заговор» США и Германии и последствия для Украины

22.07.2021 15:00

Укринформ

Для Байдена взаимодействие с Берлином гораздо важнее в глобальном контексте, но в Белом доме также стремятся гарантировать безопасность для Украины

Администрация Джо Байдена и правительство Ангелы Меркель в среду объявили о достижении соглашения относительно российского газопровода в обход Украины – Nord Stream 2. Две страны договорились, что США не будут мешать достройке проекта, в свою очередь Германия обещает гарантировать энергобезопасность для Европы и прежде всего – для Украины. Договоренность, которую уже назвали «победой Путина», вызвала шквал критики по обе стороны Атлантики. Однако в Украине заявили, что не сложат рук и будут работать над тем, чтобы остановить проект геополитического влияния Кремля.



Фото: White House/Adam Schultz

ВЫГОДЫ И ОБЕЩАНИЯ МЕРКЕЛЬ

Германия в конечном итоге смогла отстоять трубу, которую защищала настолько отчаянно, что была готова к конфронтации с партнерами по Евросоюзу и главным заокеанским другом – США. Лоббистами проекта выступали лично Ангела Меркель и ее ключевые министры. Чиновники большего и меньшего калибра в последние недели сменяли в Вашингтоне друг друга, чтобы шаг за шагом приблизиться к соглашению. На прошлой неделе Меркель лично встретилась с Байденом в Белом доме, где вопрос Nord Stream 2 был одним из главных в переговорах, по крайней мере, для Берлина.

Иногда казалось, что немцам нужен не столько газ, сколько сам факт завершения строительства и избежания экстерриториальных санкций США, которые, мол, бьют по суверенитету Европы.

Итак, договоренность достигнута: труба будет достроена. И это стало важной победой правительства ФРГ. У Меркель подтвердили, что Германия – это надежный бизнес-партнер, который не предает инвесторов. К тому же немецкие страховые компании могут выдохнуть спокойно и не ждать – по крайней мере, в ближайшее время – судебных исков и миллионных, если не миллиардных, возмещений за невыполненные соглашения.

В обмен на достройку газопровода правительство Меркель, которое завершает свою каденцию после выборов в сентябре, предложило целый список обещаний.

Вероятно, решающим в глазах администрации Байдена стало обязательство Германии, что она сама будет инициировать санкции Евросоюза против России в случае ее агрессивных действий против Украины или использования энергоресурсов в качестве оружия. По крайней мере, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в среду назвала в Сенате этот пункт «особенно важным».

Учитывая геополитические интересы Кремля, такое торжественное обещание немецкого правительства выглядит как минимум наивно. Тем более, Ангеле Меркель не придется его выполнять, поэтому ее политическая ответственность за это превратится лишь в моральную, как только в Германии будет избрано новое правительство. Единственное, на что можно надеяться – немцы больше уважают и держат свое слово, чем их «надежные бизнес-партнеры» из России.

Между тем у языка двусторонней декларации размытые определения, которые в Берлине, Вашингтоне и в Киеве могут понимать по-разному. Например, как воспринимать такое понятие, как «агрессивные действия»? Ведь не раз провокации России, которые в Украине считали посягательством на суверенитет, в Конгрессе США осуждали в устной форме, а в головах немцев они даже не вызывали тревоги.



Фото: euroua.com

СМОЖЕТ ЛИ БЕРЛИН ПРИНУДИТЬ РОССИЮ?

Это один из главных вопросов, которые возникают, если вчитаться в содержание Совместной декларации. Туманными, по крайней мере, выглядят перспективы принуждения России продолжать транзит газа через Украину после 2024 года. В декларации сказано, что Германия «обязуется применить все доступные средства воздействия» с этой целью. Но это вовсе не означает гарантий, что такой транзит де-факто будет обеспечен.

Немецкие политики до сих пор гордятся тем, что при их посредничестве, а также при участии Еврокомиссии – после изнурительных переговоров в 2019 году Украине таки удалось подписать соглашение с Россией о транзите газа через украинскую ГТС. Но тогда договор удалось заключить не на десять лет, как рассчитывали в Киеве, а только на пять. Совместная декларация определяет цель продления действия этого соглашения до десяти лет, и для этого в Берлине даже обещают назначить спецпредставителя, чтобы начать переговоры как можно быстрее, до 1 сентября. США, со своей стороны, выражают полную поддержку этим усилиям, только через океан.

Но возникает вопрос: если Москва откажется продлевать контракт на новый срок – когда достройка Nord Stream 2 стала фактически решенным вопросом – можно ли будет считать это проявлением агрессивного или разрушительного влияния РФ в Европе?

Символичным в этой связи стал телефонный разговор Меркель с Путиным в среду, когда в Берлине и Вашингтоне обнародовали совместную декларацию. Ситуация похожа на то, что немецкий канцлер сделала это, чтобы поздравить кремлевского лидера с победой над администрацией Байдена.

Между тем в совместной декларации Берлин параллельно обязался реализовать еще несколько инициатив для Украины. В частности, немецкая сторона пообещала создать зеленый фонд для поддержки энергетического перехода Украины. Для этого в Берлине готовы сделать первоначальный взнос в размере $175 миллионов долларов. Цифра, откровенно говоря, не впечатляет на фоне того, что Украина будет терять несколько миллиардов ежегодно после пуска Nord Stream 2. Не убеждает даже заявленный $1 миллиард, который Германия и США «будут пытаться» аккумулировать, да еще и не сами, а с привлечением частных инвесторов.

Кроме того, Германия продолжит поддерживать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также с целью перехода от угля, на что выделяется $70 миллионов.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ В США

Политическая реакция в Вашингтоне на соглашение Байдена и Меркель по Nord Stream 2 появилась сразу, как только СМИ начали печатать первые известия о его готовности. Так, сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США, конгрессвумен Марси Каптур фактически сравнила эту договоренность с пактом Молотова-Риббентропа.

"В соглашении мало что может отвадить Россию от принуждения наших союзников. Конгресс понимает ключевые уроки истории: когда Германия и Россия вступают в сговор, народы Центральной и Восточной Европы платят за это свою цену", – заявила конгрессвумен, которая представляет Демократическую партию, как и президент Байден.

Международный экономист шведского происхождения Андерс Аслунд, который сейчас работает в Вашингтоне, назвал ситуацию шоком. "Меня непросто поразить, но я действительно шокирован решением Байдена уступить коррумпированному и геополитическому российско-немецкому сговору относительно Nord Stream 2", – подчеркнул Аслунд.

Он отметил, что Путин «победил США и Германию» и назвал это решение «крайне ошибочным», призвав администрацию Байдена остановить проект российского газопровода.

Показательными также стали заявления сенатора-республиканца Теда Круза во время слушаний в среду, адресованные Виктории Нуланд, которая занимает третью по рангу должность в Госдепартаменте США. «Два законодательных акта с санкциями (против Nord Stream 2 – ред.) были приняты обеими палатами Конгресса с подавляющей – близкой к единодушной – поддержкой», – напомнил сенатор, который принимал личное активное участие в разработке этих норм. Он заявил, что Государственный департамент пренебрег этим инструментом, и назвал соглашение между США и Германией по Nord Stream 2 «полной капитуляцией» президента Байдена перед Кремлем.

«Он (Байден – ред.) дал Путину все, что тот хотел, он сдался в вопросе газопровода – того газопровода, который мы (республиканская администрация – ред.) успешно остановили», – отметил Круз.

Законодатель подчеркнул, что "эту ошибку" Байдена будут чувствовать будущие поколения: "В течение следующих десятилетий будущие российские диктаторы будут разворовывать миллиарды долларов ежегодно из-за просчета Джо Байдена и использовать этот газопровод для экономического шантажа Европы".

Круз задал прямой вопрос Виктории Нуланд: "Согласились ли наши украинские союзники с этим соглашением?" На что она так и не дала прямого ответа, плавно сменив акценты в другую сторону.

ИТАК, СОГЛАСИЛАСЬ ЛИ УКРАИНА?

Ответ на этот вопрос дали без колебаний в совместном заявлении министры иностранных дел Украины и Польши. Именно эти две страны оказываются под первым ударом от трансатлантического "заговора", как назвал его Аслунд. Они подчеркнули, что отказ США остановить проект газопровода создал "дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом". Кроме того, такое решение увеличило возможности России для влияния на ситуацию с безопасностью в Европе, а также углубило разногласия между странами-членами НАТО и ЕС.

Удовлетворяют ли Киев гарантии, высказанные в соглашении Байдена-Меркель? Конечно, нет.

«Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску Nord Stream 2, пока не будут разработаны решения для преодоления безопасностного кризиса, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности», – подчеркнули Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау.

В то же время глава МИД Украины заявил, что Киев инициировал один из дополнительных инструментов – консультации с Еврокомиссией и ФРГ относительно Nord Stream 2. «МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин», – отметил министр.

Кроме того, сейчас в Вашингтоне находится с визитом председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Как подтвердили Укринформу в Посольстве Украины в США, он встречается, в том числе, с членами американского Конгресса и акцентирует внимание на угрозах российского газопровода.

В публичных комментариях Витренко подчеркивает: третья сторона – США или Германия – никак не может гарантировать транзит газа через территорию Украины. А цена гарантий России известна хотя бы на примере Будапештского меморандума. Витренко заявляет, что и демократы, и республиканцы в Конгрессе США поддерживают борьбу Украины против Nord Stream 2 и понимают, что это геополитический проект, который никогда не должен заработать.

Последняя хронология событий вокруг Nord Stream 2 определенным образом объясняет, почему американская сторона так долго не согласовывала визит президента США в Вашингтон. Понятно также, почему до объявления даты этого визита прошли две встречи Меркель–Зеленский и Меркель–Байден, результатом которых стал «заговор» США и Германии о достройке российского газопровода в обход Украины. Но это не значит, что отношения между Киевом и Вашингтоном должны ухудшаться из-за такой позиции. Этого явно хотели бы в Кремле.

Очевидно, что для администрации Байдена взаимодействие с Берлином гораздо важнее в глобальном контексте. Но в Белом доме также не оставляют стремлений обеспечить гарантии безопасности для Украины. Хотя здесь у Байдена явно недооценивают стремления Путина. Например, Россия уже сейчас начала стягивать свои войска в Беларусь для учений Запад-2021, которые должны состояться аж 10-16 сентября – за полтора месяца! А это может стать проявлением новой агрессии, когда к 80-тысячной российской армии на границах с Украиной добавляется еще несколько десятков тысяч.

Для Украины в этой связи оправданной остается мощная дипломатия, интенсивный диалог с союзниками и партнерами – в том числе среди стран Европы и в Конгрессе США, а также твердая политическая позиция. Еще существуют возможности для того, чтобы предотвратить запуск российской трубы. От этого сейчас зависит не только национальная безопасность Украины, но и стабильность в большей части Европы. А это должны четко осознавать по обе стороны Атлантики.

Ольга Танасийчук, Ярослав Довгопол. Берлин-Вашингтон

По материалам: Укринформ