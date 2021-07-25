Администрация Байдена уже выбрала кандидатуру посла в Украине – Тейлор

24.07.2021 21:08

Укринформ

Администрация США уже подобрала кандидатуру на должность посла в Украине и сейчас завершает необходимые процедуры перед его назначением.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор во время обсуждения, организованного Украинским свободным университетом.

"У США есть представительство в Украине, но без посла. Впрочем, я владею достоверной информацией, что посол уже был избран и сейчас этот человек проходит через необходимый процесс, после чего прибудет в Киев, как только получит согласие Сената", – сказал Тейлор.

Он подчеркнул, что администрация Байдена до сих пор формируется и имеет ряд важных вакантных должностей.

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"Следует немного подождать перед тем, как делать выводы относительно администрации Байдена. Да, я не согласен с их решением относительно "Северного потока", но точно известно, что эту администрацию возглавляет президент, который знает Украину и Россию, а это – очень важно", – отметил экс-посол.

Как сообщал Укринформ, экс-посол США в Украине Мари Йованович стала фигурантом процесса по импичменту президента США Дональда Трампа после того, как её миссия в Украине была досрочно завершена решением президента в 2019 году. С тех пор посольство США в Украине работает без посла. Позднее стало известно, что увольнение Йованович было инициировано Львом Парнасом, партнером личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

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Кроме того, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко распространил заявление, что Йованович якобы оказывала давление на него, хотя она опровергла это под присягой в Конгрессе США.

В конце января прошлого года Йованович уволилась из Государственного департамента США после свыше 30 лет дипломатической службы.

По материалам: Укринформ