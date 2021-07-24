Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо громадянства

23.07.2021 23:53

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства".

Как передает Укринформ, соответствующий указ от 23 июля №305/2021 размещен на сайте Президента.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 года "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства", – говорится в документе.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Читайте также: Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российского маркетплейса Wildberries

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 16 июля Президент Зеленский провел заседание СНБО, где также рассматривался вопрос о дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства. Согласно решению СНБО, Кабинет Министров должен подготовить законопроект о дополнении электронных деклараций новым разделом, где должна указываться информация о наличии двойного (множественного) гражданства.

По материалам: Укринформ