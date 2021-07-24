Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российского маркетплейса Wildberries

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российского маркетплейса Wildberries

23.07.2021 21:17

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 16 июля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которым были применены специальные ограничительные санкции в отношении ряда физических и юридических лиц.

Как передает Укринформ, соответствующий указ Президента Украины № 304/2021 опубликован на сайте главы государства.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что контроль за исполнением решения СНБО Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Согласно приложениям к указу, санкции СНБО были применены к гражданке РФ, соучредителю и генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз", члену правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 года № 737- р, Татьяне Бакальчук; гражданину РФ, соучредителю общества с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" Владиславу Бакальчуку; гражданину РФ, директору по развитию информационных технологий ООО "Вайлдберриз" Андрею Ревяшко; гражданину РФ, руководителю направления "книги" общества с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" Алексею Кузьменко; гражданину Франции, основателю некоммерческой организации "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции" Фаяру Жералю-Юберу; гражданке Франции Неан Кристель, которая, как отмечается, проживает в Донецке и является сотрудником так называемого "Международного пресс-центра Doni".

Что касается юридических лиц, то в приложениях указу отмечается, что санкции СНБО были применены к отделению ООО "Вайлдберриз", которое находится в РФ; отделению ООО "Wildberries", которое было зарегистрировано в Польше, отделению ООО "Вайлдберриз", которое было зарегистрировано в Армении; отделению ООО "Вайлдберриз", которое было зарегистрировано в Беларуси; отделению ООО "Вайлдберриз", которое было зарегистрировано в Кыргызской Республике; отделению ООО "Вайлдберриз", которое было зарегистрировано в Казахстане; отделению ООО "Вайлдберриз", которое было зарегистрировано в Украине, а именно – в Киеве; неприбыльной организации "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции; неприбыльной организации "Ассоциация представительства Донецкой народной республики во Франции"; неприбыльной организации "Ассоциация Франция – Крым" (все три последних зарегистрированы во Франции – ред.).

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Все эти санкции устанавливаются сроком на 3 года.

Как сообщал Укринформ, 16 июля секретарь СНБО Алексей Данилов информировал, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении специальных ограничительных санкций в отношении девяти лиц, находящихся в санкционном списке США.

По материалам: Укринформ