Зеленский представил нового руководителя Службы внешней разведки Литвиненко

23.07.2021 21:51

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки Украины (СВРУ) нового председателя Александра Литвиненко.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис Президента.

Глава государства вручил Литвиненко служебное удостоверение и поздравил с назначением на эту должность. На церемонии представления присутствовали Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Александра Валерьевича мы все знаем, я лично знаю его два года. Много работаем в Совете национальной безопасности и обороны. Очень много сделали под его руководством в Институте стратегических исследований. Действительно с большим уважением отношусь к господину Литвиненко. Он – опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией», – сообщил Президент.

По словам Зеленского новый руководитель понимает задачи, стоящие перед внешней разведкой. Глава государства считает, что Литвиненко должен сохранить вокруг себя профессиональных людей, чтобы вместе идти к реформированию СВРУ.

«У нас сегодня одна большая задача – это защита нашей государственности, нашего суверенитета, территориальной целостности. И каждый должен это делать прозрачно, открыто, отдавая свои силы и знания», – заявил Президент.

Литвиненко поблагодарил главу государства за доверие и отметил, что для него это назначение является большой честью и вызовом.

«Убежден, что в Службе внешней разведки прекрасные традиции, прекрасный потенциал, очень мощные специалисты. И я уверен, что вместе с вами мы сможем сделать все для защиты национальных интересов нашего государства, получения опережающей, качественной оперативной информации о планах и намерениях нашего врага – Российской Федерации, других государств. Я убежден, что вместе мы оправдаем доверие Президента, руководства государства и обеспечим выполнение задач нашей службы», – подчеркнул он.

Читайте также: Президент ввел в действие решение СНБО относительно углубления интеграции Украины в НАТО

Литвиненко родился в 1972 году в Киеве. Имеет несколько высших образований. В частности, в 2009 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «правоведение», а также в 2013 году – Королевский колледж оборонных наук (RCDS), Великобритания.

Работал на разных должностях в Службе безопасности и Совете национальной безопасности и обороны Украины. Генерал-майор запаса. С августа 2019 года занимал должность директора Национального института стратегических исследований.

Доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, знаком отличия Президента Украины – юбилейной медалью «25 лет независимости Украины».

Как сообщал Укринформ, 23 июля Президент Владимир Зеленский освободил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки Украины и назначил на это место Александра Литвиненко.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ