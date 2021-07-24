В МИДе выразили недоумение в связи с заявлениями Молдовы о завершении расследования по делу Чауса

В МИДе выразили недоумение в связи с заявлениями Молдовы о завершении расследования по делу Чауса

23.07.2021 18:57

Укринформ

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что установление всех обстоятельств по делу Николая Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской сторон.

Об этом говорится в комментарии, предоставленном Укринформу пресс-службой МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Украина неоднократно заявляла о готовности к максимальному сотрудничеству с Молдовой в деле Николая Чауса.

«Этот вопрос обсуждался как на уровне президентов, так и министров иностранных дел. Наша позиция четкая: все обстоятельства дела должно установить расследование по линии правоохранительных органов», – заявили в МИДе.

Украинские дипломаты напомнили, что 12 мая офис генерального прокурора Украины получил ходатайство Генеральной прокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи в рамках открытого уголовного дела. 17 мая украинская сторона обратилась к молдавской с запросом на получение дополнительной информации, без которой выполнение международно-правовой помощи было невозможным.

«На этом фоне вызывают удивление заявления о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке. Логичный вопрос: а действительно ли была заинтересованность в установлении истины или вместо этого была задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом? Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель-дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попытаться разрушить украинско-молдавские отношения», – отмечается в комментарии.

Читайте также: НАБУ отреагировало на новое видеообращение Чауса

Как сообщалось, 23 июля генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил о завершении расследования по делу об исчезновении украинского экс-судьи Николая Чауса: по данным правоохранителей, к похищению Чауса причастны госструктуры Украины.

Служба информации и безопасности Молдовы 18 июня опровергла подлинность опубликованного в СМИ документа с именами 29 сотрудников Службы госохраны, которые якобы могут быть причастны к похищению в Кишиневе украинского экс-судьи Николая Чауса.

3 апреля адвокат Чауса Юлиан Балан заявил, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитила Чауса в центре Кишинева. Информацию подтвердили в столичной полиции.

3 марта коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Верховного суда Молдовы отказала в предоставлении политического убежища бывшему украинскому судье Николаю Чаусу, который с 2016 года скрывается в Молдове.

9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП уличили судью Чауса в получении взятки в размере 150 тыс. долл.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины. С 11 ноября 2016 года он находился в международном розыске по линии Интерпола.

В октябре 2017 года Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 года принял решение освободить его от должности судьи.

По материалам: Укринформ