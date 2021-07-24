США стоит и в дальнейшем предоставлять Украине летальное оружие – Тейлор

24.07.2021 21:13

Укринформ

США следует продолжить поддержку обороноспособности Украины, в том числе путем предоставления современного вооружения.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявил бывший посол США в Украине, вице-президент Института мира США по вопросам стратегической стабильности и безопасности Уильям Тейлор во время обсуждения, организованного Украинским свободным университетом.

"Администрация Трампа действительно предоставляла летальную помощь, в частности противотанковые ракеты. Администрация Обамы этого не сделала, поэтому отметим за это Трампа. Надеюсь, администрация Байдена продолжит это и предоставит Джавелины и другое оружие и системы, в которых нуждается украинская армия", – сказал Тейлор.

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Он добавил, что США помогают Украине не только в области безопасности, но и в политической, экономической и дипломатической сферах.

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Как сообщал Укринформ, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Президент Зеленский во время своего визита в Соединенные Штаты в августе планирует обсудить с руководством США широкий спектр двусторонних отношений. Речь пойдет, в частности, о безопасности и обороне, а также о ситуации в Донецкой и Луганской областях, части которых временно оккупированы Россией.

По материалам: Укринформ