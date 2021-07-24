Соглашение США и Германии по Nord Stream 2 станет провальным для Украины, если ничего не делать – Зеркаль

Соглашение США и Германии по Nord Stream 2 станет провальным для Украины, если ничего не делать – Зеркаль

23.07.2021 17:38

Укринформ

Украина после обнародования рамочного соглашения США и Германии по «Северному потоку-2» должна приложить усилия, чтобы доказать, что украинская газотранспортная система является реальной альтернативой монополии «Газпрома», а ее сохранение необходимо Европе.

Об этом пишет в статье «Как Украине не потерять возможности выиграть в противостоянии вокруг «Северного потока-2», обнародованном в "Зеркале недели", советник министра энергетики Украины, бывший заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль.

Она отмечает, что в Украине уже поспешили назвать заявление США и Германии по энергетической безопасности на континенте, «предательством».

«Рано. Оно будет провальным для наших интересов только в том случае, если мы и дальше ничего не будем делать для наполнения его содержанием, которое защитит Украину и Европу. Все в наших руках, нужно только посмотреть на проблему спокойно и выполнить «домашнюю работу», – считает Зеркаль.

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По ее мнению, анализируя это заявление, нужно не забывать простую вещь: оно является рамочным, и буквально каждое слово из него должно превратиться в конкретные механизмы и мероприятия.

«И это зависит прежде всего от Украины. Мы должны доказать, что украинская газотранспортная система является реальной альтернативой монополии «Газпрому». И именно поэтому ее сохранение столь необходимо Европе, которая будет нуждаеться в газе еще долго, ведь его потребление не будет уменьшаться до 2035 года», – аргументировала советник министра энергетики Украины.

В то же время, как предостерегла Зеркаль, Европа должна понимать, что эта альтернатива работает по единым с ней правилам, что ее нельзя купить «скидкой на газ» или возвратом к «бизнесу президентов» времен Кучмы-Ющенко-Януковича.

В этом контексте она акцентировала, что стабильность реформ, корпоративное управление – это не ритуальные принадлежности, а выполнение простых правил рыночной экономики и Третьего энергетического пакета, которые защищают и Европу, и Украину от газового шантажа.

Кроме того, бывший заместитель главы МИД привлекла внимание к необходимости юридической фиксации договоренностей, поскольку вопрос безопасности не может оставаться на уровне заявлений.

"Украина и ЕС должны как можно скорее обновить энергетические положения зоны свободной торговли, что является частью Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, и обеспечить полную интеграцию Украины во внутренний рынок Евросоюза, применение правил конкуренции ЕС ко всем путям поставок газа из России, четкое определение всех вспомогательных инвестиций и проектов.

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Используя этот подход, Украина и США могут заключить между собой юридически обязательное соглашение об энергетических правилах, которое может быть частью более широкого соглашения о свободной торговле между США и Украиной", – считает Зеркаль.

Наконец она отметила, что подготовить такие документы сложнее, чем выдать заявление.

"Но если мы сможем поставить вопрос на переговорах в США таким образом, то получим то, что нужно каждому гражданину: доходы от транзита и гарантии безопасности", – резюмировала Зеркаль.

Как сообщал Укринформ, между администрацией Джо Байдена и правительством Ангелы Меркель заключено соглашение по "Северному потоку-2", которое позволяет достроить газопровод в обмен на гарантии безопасности Европы.

После официального объявления о соглашении между Германией и США Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2"

Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что соглашение между США и Германией относительно российского газопровода "Северный поток-2" не предусматривает никаких гарантий для Украины.

По материалам: Укринформ