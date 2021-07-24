Шкиряк говорит, что уволился из МВД

Шкиряк говорит, что уволился из МВД

23.07.2021 21:46

Укринформ

Советник министра внутренних дел Шкиряк заявил, что уволился из МВД Украины.

Об этом Шкиряк написал в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Я – все. Сегодня, сразу по возвращению из отпуска, уволился из МВД Украины. Спокойно и с соблюдением всех необходимых формальностей", – отметил он.

Шкиряк уточнил, что гордится каждым днем, проведенным в должности советника главы МВД Украины в команде уже экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Более семи очень тяжелых и бурных лет. Целая эпоха и значительная часть моей жизни навсегда останется со мной. Ни о чем не жалею. А ухожу с гордо поднятой головой, прямо и честно глядя в глаза всем людям без исключения. Спасибо своим друзьям, соратникам и каждому из вас за поддержку и понимание", – уточнил Шкиряк.

Он также поблагодарил всех сотрудников подразделений МВД, "которые все это время стояли бок о бок вместе с нами на защите национальных интересов и сохранении внутренней стабильности в нашем государстве".

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"Спасибо оппонентам за конструктивную и объективную критику, для нас это всегда было очень важно", – написал он.

Шкиряк также пожелал новому главе МВД Денису Монастырскому "держать заданный вектор и не поступаться принципами патриотизма, полной деполитизации правоохранительных органов и четкого алгоритма действий в любых чрезвычайных ситуациях, начатыми и внедренными нашей командой".

Также Шкиряк сообщил, что планирует сделать небольшую паузу и посвятить немного больше времени родным и близким.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада в пятницу назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел. За это решение проголосовал 271 депутат.

До назначения Монастырский был народным депутатом от фракции "Слуга народа" и возглавлял Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Экс-глава МВД Арсен Аваков 13 июля подал заявление об отставке, а 15 июля парламент освободил его от должности.

По материалам: Укринформ