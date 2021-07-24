Россия блокированием ТКГ тормозит имплементацию формулы Штайнмайера – Гармаш

24.07.2021 13:03

Укринформ

Имплементация формулы Штайнмайера в украинское законодательство зависит от России, которая заблокировала работу политической подгруппы ТКГ, где могут проходить консультации по внесению поправок в закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил представитель Донецка в делегации Украины в ТКГ Сергей Гармаш, сообщает Укринформ.

По словам Гармаша, он не видит "ничего страшного" в самой формуле Штайнмайера, поскольку она в очередной раз подтверждает, что выборы должны пройти в соответствии со стандартами ОБСЕ, а они предусматривают контроль государства над территорией, на которой оно проводит выборы.

"Но здесь вопрос технический – Украина фактически согласовала внесение этой формулы как поправку в закон "Об особенностях местного самоуправления", принятый еще в 2014 году. Однако согласно тем же Минским соглашениям, Украина должна вносить изменения в этот закон в консультациях и согласованиях с представителями ОРДЛО. Но Россия заблокировала работу политической подгруппы, где могут проходить такие консультации и согласования. Поэтому сейчас мяч на поле России – пусть разблокирует политическую подгруппу ТКГ, там должно закончиться обсуждение внесения изменений в закон, и тогда уже украинская делегация сможет передать его нашим парламентариям, и они будут принимать решение", – сказал Гармаш.

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В то же время он заметил, что не советовал бы народным депутатам сейчас принимать эти поправки.

"Давайте говорить откровенно: Украина выполнила практически все договоренности, достигнутые в Париже в 2019 году, Россия не выполнила ни одного. Давайте потребуем от России, чтобы она выполнила свои обязательства, а потом уже выполним свое последнее, которое мы готовы выполнить уже технически, но для этого нужно разблокировать переговорный процесс, что зависит от России", – акцентировал член украинской делегации в ТКГ.

Как сообщалось, Германия 22 июля призвала Украину выполнить свои обязательства, согласованные в ходе саммита в Париже в декабре 2019 года, и имплементировать в свое законодательство формулу Штайнмайера.

По материалам: Укринформ