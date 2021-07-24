Жалобу РФ против Украины официально зарегистрировали в ЕСПЧ

23.07.2021 19:59

Укринформ

Межгосударственная жалоба РФ против Украины официально зарегистрирована в Европейском суде по правам человека.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщил заместитель министра юстиции Иван Лищина.

"Мы дождались российского заявления против Украины. Суд присвоил ему номер 36958/21. Из важного: Суд отказал в применении обеспечительных мер в соответствии с Правилом 39 Регламета. Как говорится на северном языке «что и требовалось доказать». Из смешного: заявление подано на русском языке. Я не шучу! There's no love lost между нами и российским Минюстом, но они хотя бы были профессионалами", – информировал заместитель министра.

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Как сообщалось, 22 июля российские СМИ со ссылкой на генеральную прокуратуру РФ сообщили, что Россия подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины.

Со своей стороны министр юстиции Украины Денис Малюська назвал пресс-релиз генеральной прокуратуры РФ о якобы жалобе в Европейский суд по правам человека медиа-поводом "для промывания мозгов".

По материалам: Укринформ