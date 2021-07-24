Именно Германия сможет лицензировать работу Nord Stream 2 – Кент

24.07.2021 19:20

Укринформ

На сегодняшний день реальные рычаги влияния на газопровод "Северный поток-2" есть у Германии, ведь ее регулятор будет лицензировать работу газопровода.

Как передает Укринформ, такое мнение заместитель помощника Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временной поверенной Кристины Квин, высказал в интервью Общественному.

"Страна, в руках которой на сегодняшний день есть рычаги, – это Германия. Ведь именно немецкие органы власти будут или не будут лицензировать работу "Северного потока-2", – сказал Кент.

Временный поверенный заверил, что США твердо поддерживают безопасность Украины и стараются не позволить России использовать энергетику как оружие против Украины и других европейских стран.

"Канцлер Меркель сказала, что Германия обязуется поддержать Украину как транзитную страну. Для того, чтобы это произошло, Россия, Газпром должны согласиться подписать продолжение транзитного соглашения. Поэтому это критический фактор: газ должен продолжать идти через Украину, мы не можем позволить России превратить газ в оружие", – добавил Кент.

Он считает, что есть механизмы, которые Украина, работая со своими союзниками, может применить, чтобы привлечь Еврокомиссию, имеющую регуляторную власть, а также немецкое правительство к противодействию "Северному потоку-2".

Как сообщалось, Европейская комиссия подтвердила получение от Украины официального запроса на проведение консультаций в связи с объявленной договоренностью между США и Германией относительно завершения строительства российского газопровода «Северный поток-2».

21 июля правительства США и ФРГ обнародовали совместную декларацию, в которой изложили позицию относительно завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Документ уже вызвал много критики, в том числе со стороны Украины. Министерство иностранных дел Украины объявило о том, что направило официальные запросы на проведение консультаций с Германией и ЕС, предусмотренных положениями Соглашения об ассоциации.

Читайте также: Витренко назвал неприемлемыми условия РФ на тразит газа

"Северный поток-2" – это российский газопровод, который строится в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром". В декабре 2019 года строительство приостановили из-за санкций США. Тогда газопровод был построен на 96%.

Новая администрация США заявила о невозможности остановить строительство газопровода на этом этапе.

В свою очередь Еврокомиссия напомнила, что в случае завершения газопровода на него будут распространяться положения так называемой Газовой директивы ЕС, которая не допускает монопольного использования таких инфраструктурных объектов.

По материалам: Укринформ