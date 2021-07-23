Зеленский назначил нового руководителя Службы внешней разведки

Фото

23.07.2021 13:42

Укринформ

Президент Владимир Зеленский освободил Валерия Кондратюка от должности председателя Службы внешней разведки Украины и назначил на это место Александра Литвиненко.

Соответствующие указы от 23 июля опубликованы на сайте главы государства, сообщает Укринформ.

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича Председателем Службы внешней разведки Украины", – говорится в указе №303/2021.

Предварительно указом №301/2021 Президент освободил Валерия Кондратюка от должности главы СВР.

Читайте также: Шпионская активность РФ будет расти из-за санкций и давления – немецкая спецслужба

Также указом №302/2021 новый руководитель Службы внешней разведки был освобожден от должности директора Национального института стратегических исследований.

Как известно, Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 года в г. Киеве. Доктор политических наук, профессор, Залуженный деятель науки и техники Украины.

Читайте также: Зеленский назначил трех послов

Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, знаком отличия Президента Украины – юбилейной медалью «25 лет независимости Украины».

С апреля 2014 года по август 2019 года работал заместителем секретаря СНБО, с августа 2019 года – директор Национального института стратегических исследований.

По материалам: Укринформ