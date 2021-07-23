Украина в ОБСЕ призвала снова РФ признать ответственность за катастрофу МН17

Украина в ОБСЕ призвала снова РФ признать ответственность за катастрофу МН17

23.07.2021 02:21

Укринформ

Россия должна признать свое ответственность за сбивание рейса МН17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

Как передает собственный корреспондент Укринформа, с соответствующим призывом выступил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 22 июля.

"Признание своей ответственности за это ужасное преступление все еще остается обязанностью России", — заявил Цимбалюк во время рассмотрения вопроса 7-й годовщины сбивания рейса МН17.

Читайте также: Венедиктова обсудила с послом Нидерландов дело МН17

Украинский посол напомнил, что лайнер рейса МН17 был сбит над территорией Украины поддерживаемыми Россией незаконными вооруженными формированиями.

"И это было сделано при прямой поддержке Российской Федерации, которая незаконно послала свой зенитно-ракетный комплекс "Бук" через неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы", — заявил Цымбалюк.

Он отметил, что работа Совместной следственной группы направлена ​​на установление всех обстоятельств, при которых произошла эта трагедия. "Все, кто несет ответственность за нее, должны быть установлены и наказаны", — добавил он.

Читайте также: Седьмая годовщина трагедии МН17: в ожидании справедливости

Как известно, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит пятьдесят третьего зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Читайте также: Зеленский – о катастрофе малайзийского Boeing-777: Ответственность для виновных неизбежна

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевом применении ЗРК "Бук". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все – граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17. В то же время, Россия продолжает отрицать свою ответственность за сбивание лайнера.

По материалам: Укринформ