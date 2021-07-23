Украина призывает ОБСЕ дать оценку легитимности выборов в Госдуму с «голосованием» ОРДЛО

22.07.2021 17:41

Укринформ

Украина призывает Шведское председательство в ОБСЕ, Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) и государства-участники ОБСЕ отреагировать на намерение России привлечь жителей ОРДЛО к голосованию на выборах в Госдуму РФ.

Как передает собственный корреспондент Укринформа, с соответствующим призывом выступил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 22 июля.

"Нежелание России выполнять Минские договоренности и договоренности, достигнутые в формате "Нормандской четверки", является очень очевидным, например, в ее политике незаконной массовой выдачи российских паспортов гражданам Украины, так называемой "паспортизации". Мы уже информировали Постоянный совет, что эти действия направлены, среди прочего, на увеличение электоральной поддержки правящей в России партии на предстоящих парламентских выборах в сентябре 2021 года", – заявил Цымбалюк.

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На этом фоне он указал на то, что два дня назад, 20 июля, центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разрешить владельцам таких паспортов проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате.

"Мы призываем БДИПЧ и государства-участники ОБСЕ дать оценку последствий такого решения для легитимности парламентских выборов в России в целом. Это является чрезвычайно серьезным нарушением суверенитета Украины и Минских договоренностей, направленных на его восстановление в Донецкой и Луганской областях Украины. Мы также ожидаем четкой реакции от Председательства на это вопиющее нарушение основных принципов ОБСЕ", – подчеркнул глава миссии Украины в ОБСЕ.

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Как сообщалось, власти РФ проводят принудительную паспортизацию во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, чтобы получить дополнительные голоса за партию "Единая Россия" на выборах в Госдуму, которые должны состояться 17-19 сентября 2021 года.

В общем жителям оккупированных частей Луганской и Донецкой областей раздали уже 630 тыс. российских паспортов.

По материалам: Укринформ