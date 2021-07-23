Стефанишина о соглашении по Nord Stream 2: Никаких гарантий Украина не получила

23.07.2021 02:46

Укринформ

Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что соглашение между США и Германией по российскому газопроводу "Северный поток-2" не предусматривает никаких гарантий для Украины.

Об этом Стефанишина заявила в эфире "Украина 24", передает Укринформ.

"Возможно, позитив в том, что это публичное заявление (о соглашении – ред.) и это первая фиксация действительно этих намерений, так как до этого официальных документов по взаимопонимания между США и Германией по этому газопроводу не было, но я думаю, что это единственная позиция, которая может быть положительной в этом контексте. И однозначно хочу подчеркнуть, что никаких гарантий Украина не получила. Ни в этом заявлении, ни за ним. Напомню, что в заявлении говорится о том, что Германия будет поддерживать инициативу "Триморья", к которой Украина и так пытается присоединиться, которая и так существует, поэтому мне не понятна эта поддержка", — сказала Стефанишина.

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Вице-премьер добавила, что в соглашении также говорится о создании фонда зеленой трансформации, но касаемо него Украина ведет переговоры уже около полугода.

"Также анонсируется дополнительная финансовая поддержка и создание фонда зеленой трансформации, по которому мы уже ведем переговоры около полугода. Никаких новых инициатив это заявление не предусматривает. В то же время, никаких перспектив и безопасности гарантов, в частности относительно членства в НАТО, интеграцией с ENTSO или ENTSOG (сети электро – и газотранспортных операторов – ред.) мы не получили", — сказала Стефанишина.

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По словам вице-премьера, приемлемой компенсацией и гарантией для Украины были бы пакет энергетических решений – гарантия сохранения транзита газа и продолжение трехстороннего контракта, гарантий относительно территориальной целостности и суверенитета, а также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электричества в соответствии к Соглашению об ассоциации.

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Как сообщал Укринформ, в среду администрация Джо Байдена и правительство Ангелы Меркель объявили о достижении соглашения по завершению строительства российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.

По материалам: Укринформ