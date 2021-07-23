Президент ввел в действие решение СНБО относительно углубления интеграции Украины в НАТО

Президент ввел в действие решение СНБО относительно углубления интеграции Украины в НАТО

23.07.2021 22:05

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 4 июня 2021 года "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора".

Как передает Укринформ, соответствующий указ Президента Украины №307/2021 опубликован на сайте главы государства.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 июня 2021 года "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора" (прилагается, секретно, без пунктов 3, 5, 7, 8 – несекретно), – говорится в сообщении.

Отмечается, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Как сообщал Укринформ, 4 июня секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно углубления интеграции Украины в Организации Североатлантического договора и утвердил отчет относительно проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом.

По материалам: Укринформ