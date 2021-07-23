Малюська заявил, что в отставку не собирается

23.07.2021 17:56

Укринформ

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что уйдет в отставку, если его об этом попросят три человека – его супруга, Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом министр заявил в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, что будет, если ВР или правительство решит отправить его в отставку, передает корреспондент Укринформа.

"Слухов множество, и я всегда, с первого дня, говорил сразу, что я за кресло не держусь. Решением парламента, я безусловно, уйду в отставку, но есть еще три человека, слов которых достаточно, чтобы я сразу написал заявление и уже собирал вещи – это Президент, Премьер и жена моя. Со всеми названными людьми – (сейчас – ред.), не было таких разговоров", – рассказал Малюська.

По его словам, нет незаменимых людей, "есть команда, есть Минюст, и Минюст сильный, мы создали очень хорошую команду".

"Но тем не менее, разговоров (о его отставке с ним пока – ред.) не было, просьб – не было, я пока еще чувствую в себе силы немного поработать", – сообщил министр.

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По его словам, после того, как он уйдет в отставку, он может ориентировочно на неделю уехать отдохнуть на море с семьей.

"Но как только будет желание кого-либо из названных лиц (супруги, Премьера или Президента – ред.) – я сразу на море на неделю, а потом – работать в другом месте", – уточнил Малюська.

Ранее СМИ сообщали, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире одного из телеканалов заявил, что у депутатского корпуса Верховной Рады есть претензии и вопросы по работе министра обороны Андрея Тарана, министра юстиции Дениса Малюськи и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

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По его словам, среди прочего, есть пока претензии к результатам работы министра юстиции Дениса Малюськи, потому что "хозяйство Минюста очень большое и это не только тюрьмы и камеры предварительного заключения, в которых происходит ремонт, а это гораздо больше, и нужно, чтобы там происходили системные изменения ".

По материалам: Укринформ