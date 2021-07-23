Голосами монобольшинства за сессию приняли лишь 15% законов – КИУ

Голосами монобольшинства за сессию приняли лишь 15% законов – КИУ

23.07.2021 11:57

Укринформ

Народные депутаты от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде обеспечили минимально необходимые 226 голосов лишь 15% законов из 107 принятых.

Как передает Укринформ, об этом докладывает Комитет избирателей Украины по результатам анализа голосований во время работы пятой сессии верховной рады (февраль-июль).

«Результаты голосований свидетельствуют де-факто отсутствие монобольшинства в парламенте. Так, народные депутаты фракции «Слуга народа» обеспечили 226 голосов «за» (необходимый минимум для принятия законов) только за 15% законов: из 107 законов монобольшинство обеспечило 226 голосов за 15 законов. В остальных случаях голосовало меньшее количество депутатов», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что чаще всего необходимую поддержку монобольшинству во время голосований оказывали народные депутаты из группы «Доверие», которые обеспечивали 14 голосов «за». Таким образом в среднем монобольшинство поддерживали 70% депутатов группы.

В среднем за принятые законы голосовали 57% депутатов фракции «Голос», 55% – «Европейской солидарности», 53% – группы «За будущее» и 50% – депутатов ВО «Батькивщина». Также «за» нажимали 44% внефракционных.

По данным КИУ, низкие показатели поддержки принятых законов у депутатов фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь». В среднем «за» голосовали только 14% депутатов ОПЗЖ: из 107 законов депутаты ОПЗЖ не дали ни одного голоса за 60 законов.

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Как отметил председатель КИУ Алексей Кошель, в начале работы ВР IX созыва в среднем «за» голосовали около 230 депутатов «Слуги народа», сейчас – только 217.

Всего за время работы 5 сессии принято 107 действующих законов (речь идет о подписанных документах).

Как сообщал Укринформ, пятая сессия Верховной Рады началась 2 февраля, а закончится 23 июля 2021 года. Шестая сессия парламента девятого созыва начнется 7 сентября 2021 года, а завершится 21 января 2022 года.

По материалам: Укринформ