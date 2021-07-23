Глава МИД Литвы назвал ошибкой американо-германское соглашение по Nord Stream 2

23.07.2021 00:40

Укринформ

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис назвал ошибкой соглашение между США и Германией по газопроводу Nord Stream 2 и предложил, как ее исправить.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Baltic Times.

«Я считаю, что это ошибка, и эта ошибка будет дорого стоить. Я вижу возможности исправить эту ошибку… если Украине будет предложен план действий по членству в НАТО или запуск газопровода будет использован в качестве рычага для требования вывода российских войск с территории Украины», – сказал Ландсбергис.

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По его мнению, новый газопровод – это «большая победа» для президента России Владимира Путина и нужно сделать так, чтобы глава РФ «заплатил действительно высокую цену за эту победу». «Это серьезный рычаг, и есть возможность использовать его для достижения минимального положительного результата. Если этого не сделать, это будет убытком… в первую очередь, для тех стран, которые согласились на Nord Stream 2», — подчеркнул глава МИД Литвы.

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Как сообщал Укринформ, в американских СМИ появилась информация о достижении между администрацией Джо Байдена и правительством Ангелы Меркель соглашения относительно Nord Stream 2, которое позволяет достройку газопровода в обмен на гарантии безопасности Европы.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что по новому соглашению между Вашингтоном и Берлином Германия берет на себя обязательства инициировать санкции против России в случае новой агрессии против Украины.

США и Германия опубликовали текст соглашения по Северному потоку-2.

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"Северный поток-2" – это российский газопровод, который строится в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром". В декабре 2019 года строительство приостановили из-за санкций США. Тогда газопровод был построен на 96%.

Фото: DELFI / Kiril Čachovskij

По материалам: Укринформ