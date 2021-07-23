Гармаш считает, что новый спецпредставитель ОБСЕ может повлиять на переговоры в ТКГ

Гармаш считает, что новый спецпредставитель ОБСЕ может повлиять на переговоры в ТКГ

23.07.2021 15:14

Укринформ

Представитель Донецка в делегации Украины в ТКГ Сергей Гармаш считает, что новый спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ в Украине, гражданин Финляндии Микко Киннунен может изменить ход переговоров в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Такую точку зрения Гармаш выразил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Укринформ.

"Я считаю, что может (изменить ход переговоров. – ред.), поскольку речь идет не только о смене спецпредставителя ОБСЕ, но и модераторов других подгрупп. От людей, от субъективного фактора зависит ход переговоров", – сказал он.

Член украинской делегации заметил, что новые модераторы от ОБСЕ не были в переговорном процессе семь лет, как, например, модератор политической подгруппы посол Пьер Морель.

"Он мог ссылаться на какие-то традиции. Новая команда ОБСЕ может ссылаться не на традиции, а на минские документы – у них есть такая возможность, главное, чтобы было желание и смелость", – считает Гармаш.

Как сообщалось, следующее заседание ТКГ, которое состоится 26 августа, проведет уже новый спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ в Украине, гражданин Финляндии Микко Киннунен.

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Раньше состоялась плановая ротация двух координаторов СММ ОБСЕ в ТКГ, пост координатора в политической подгруппе ТКГ вместо Пьера Мореля заняла французский дипломат, посол Франции в России с 2017 по 2019 год Сильви-Аньес Берманн, а в гуманитарной подгруппе Тони Фриша сменила финская модератор Шарлотта Реландер.

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Российская сторона 6 июля сорвала заседание политической рабочей группы ТКГ, пригласив Майю Пирогову, которая осуждена в Украине за терроризм и не входит в группу. После этого члены подгруппы ТКГ Сергей Гармаш и Денис Казанский покинули заседание. Это была провокация России из-за дебюта нового модератора от ОБСЕ Сильви Берманн.

По материалам: Укринформ