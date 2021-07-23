Еврокомиссия получила запрос от Украины о консультациях по Nord Stream 2

Еврокомиссия получила запрос от Украины о консультациях по Nord Stream 2

23.07.2021 19:06

Укринформ

Еврокомиссия подтвердила получение от Украины официального запроса на проведение консультаций в связи с объявленной договоренностью между США и Германией о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом в пятницу в Брюсселе в ходе брифинга заявила представитель Еврокомиссии Набила Массрали, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы подтверждаем получение ноты Министерства иностранных дел Украины, в которой наши партнеры направляют запрос о консультациях в соответствии со статьями 274 и 338 Соглашения об ассоциации ЕС-Украина. Эти статьи касаются сотрудничества в сфере инфраструктуры и статьи относительно энергетики в измерении торговли в рамках УВЗСТ (Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли), а также энергетического сотрудничества в рамках экономического и секторального сотрудничества. Сейчас мы проводим внутреннюю работу по этому запросу», – отметила представитель Еврокомиссии.

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Как сообщалось, 21 июля правительства США и ФРГ обнародовали совместную декларацию, в которой изложили позицию относительно завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Документ уже вызвал много критики, в том числе со стороны Украины. Министерство иностранных дел Украины объявило о том, что направило официальные запросы на проведение консультаций с Германией и ЕС, предусмотренных положениями Соглашения об ассоциации.

"Северный поток-2" – это российский газопровод, который строится в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром". В декабре 2019 года строительство приостановили из-за санкций США. Тогда газопровод был построен на 96%.

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Новая администрация США заявила о невозможности остановить строительство газопровода на этом этапе.

В свою очередь Еврокомиссия напомнила, что в случае завершения строительства газопровода на него будут распространяться положения так называемой Газовой директивы ЕС, которая не допускает монопольного использования таких инфраструктурных объектов.

По материалам: Укринформ