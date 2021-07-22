Зеленский подписал Закон «О коренных народах Украины»

22.07.2021 00:39

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им закон «О коренных народах Украины» №1616-IX.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис Президента.

"Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, оказания им механизмов и инструментов работы с Украинским государством. В частности, признаются представительные органы коренных народов", — говорится в сообщении.

Закон определяет, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

«Коренной народ Украины – автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины», – говорится в документе.

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Коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов Украины. Они имеют коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основными свободами.

Законом запрещается отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины.

Согласно документу, который подписал глава государства, коренные народы имеют право на соблюдение, возрождение и развитие своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранения материального и нематериального культурного наследия; определение перечня собственных мест и объектов религиозного и культурного значения; восстановление своей исторической топонимики; сотрудничество с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа.

Также коренные народы имеют право через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку.

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Кроме того, коренные народы могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории АР Крым и города Севастополя, на свои нужды; на резервирование для представителей коренных народов, которые возвращаются на территорию Крыма, земель сельскохозяйственного и другого назначения.

Представительные органы коренных народов могут участвовать в их международном представительстве.

Закон вступает в силу со дня его опубликования (кроме части 3 ст. 7, которой определено право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов Украины, которая вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя под общую юрисдикцию Украины).

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада на внеочередном заседании 1 июля приняла Закон "О коренных народах Украины", инициированный Президентом Владимиром Зеленским. Соответствующее решение поддержали 325 народных депутатов.

По материалам: Укринформ