Зеленский анонсировал шесть тем, которые поднимет во время встречи с Байденом

21.07.2021 22:28

Укринформ

Президент Владимир Зеленский ожидает содержательную и плодотворную встречу с президентом США в конце августа и планирует обсудить с ним вопросы мира на востоке Украины, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики, экономического развития и поддержки реформ.

Об этом Глава Украинского государства написал в Twitter, передает Укринформ.

"Ожидаю содержательной и плодотворной встречи с президентом США 30 августа. Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США – мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызова безопасности, экономического развития и поддержки реформ", – написал Зеленский.

Look forward to a substantive & productive meeting with @POTUS on Aug 30. 🇺🇸is our top strategic partner. We will have frank & vibrant discussion regarding serious security threat NS2 poses to 🇺🇦, peace in #Donbas, return of #Crimea & the economic development challenges 🇺🇦 faces

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2021

В Офисе президента подробнее определили темы, которые будут подниматься во время встречи. Там отметили, что в повестке дня переговоров – прежде всего вопросы безопасности: противодействие продолжительной агрессии РФ против Украины, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на востоке Украины, деоккупация Крыма, усиление энергетической безопасности Украины и Европы в целом, военное и военно-оборонительное взаимодействие между Украиной и США. Киев также намерен обсудить проект "Северный поток-2" как вызов безопасности Украины и региона.

"Ожидаем конкретных договоренностей по углублению отношений стратегического партнерства между нашими государствами во всех приоритетных направлениях взаимодействия и согласования амбициозного пакета совместных проектов и инициатив в сферах безопасности и обороны, торговли, инвестиций, энергетики, климата, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровой трансформации", – говорится в сообщении на сайте ОП.

Как сообщал Укринформ, президент США Джо Байден пригласил Президента Украины Зеленского посетить Белый дом во время последнего телефонного разговора в начале июня. До этого момента стороны согласовывали даты визита Главы Украинского государства в Вашингтон.

