Заседание украино-венгерской комиссии по вопросам нацменьшинств состоится 16 сентября

22.07.2021 16:31

Укринформ

Украина и Венгрия согласовали проведение заседания украинско-венгерской комиссии по вопросам нацменьшинств 16 сентября вместе с заседаниями ряда других комиссий.

Об этом сообщили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент Укринформа.

"Мы согласовали график дальнейших контактов, заседаний комиссии по вопросам национальных меньшинств, кстати, председательство в этой комиссии в соответствии с решением правительства перейдет Министерству иностранных дел, проведения двусторонней межправительственной комиссии в сентябре этого года. Поэтому, впереди у нас очень динамичные контакты с Венгрией", – отметил Кулеба.

В свою очередь глава венгерской дипломатии сообщил, что проведение заседания ожидается 16 сентября.

Читайте также: Ромы являются наиболее социально уязвимым нацменьшинством в Европе – Денисова

"Я надеюсь, что мы и там достигнем новых результатов в использовании венгерского языка в венгроязычных школах", – подчеркнул Сийярто.

Венгерский министр отметил, что, кроме того, 24 сентября состоится заседание совместной комиссии по пограничным делам, где стороны должны обсудить вопрос КПП «Нодьгодош – Большая Паладь», а 30 сентября будет заседать "общая экономическая комиссия".

Как сообщалось, председательствующий в Комитете министров Совета Европы, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто находится в Украине с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По материалам: Укринформ