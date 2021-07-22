Заседание украино-венгерской комиссии по вопросам нацменьшинств состоится 16 сентября
Заседание украино-венгерской комиссии по вопросам нацменьшинств состоится 16 сентября
22.07.2021 16:31
Укринформ
Украина и Венгрия согласовали проведение заседания украинско-венгерской комиссии по вопросам нацменьшинств 16 сентября вместе с заседаниями ряда других комиссий.
Об этом сообщили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент Укринформа.
"Мы согласовали график дальнейших контактов, заседаний комиссии по вопросам национальных меньшинств, кстати, председательство в этой комиссии в соответствии с решением правительства перейдет Министерству иностранных дел, проведения двусторонней межправительственной комиссии в сентябре этого года. Поэтому, впереди у нас очень динамичные контакты с Венгрией", – отметил Кулеба.
В свою очередь глава венгерской дипломатии сообщил, что проведение заседания ожидается 16 сентября.
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"Я надеюсь, что мы и там достигнем новых результатов в использовании венгерского языка в венгроязычных школах", – подчеркнул Сийярто.
Венгерский министр отметил, что, кроме того, 24 сентября состоится заседание совместной комиссии по пограничным делам, где стороны должны обсудить вопрос КПП «Нодьгодош – Большая Паладь», а 30 сентября будет заседать "общая экономическая комиссия".
Как сообщалось, председательствующий в Комитете министров Совета Европы, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто находится в Украине с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
По материалам: Укринформ