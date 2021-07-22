Украина и Польша осудили соглашение США и Германии по Nord Stream 2

Украина и Польша осудили соглашение США и Германии по Nord Stream 2

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21.07.2021 22:36

Укринформ

Украина и Польша назвали соглашение США и Германии по «Северному потоку-2» отказом от попыток остановить запуск газопровода, создавшего осязательные политические, военные и энергетические угрозы как для Киева, так и для всей Центральной Европы.

Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, опубликованном на сайте МИД Украины, передает Укринформ.

Они убеждены, что соглашение, которое опубликовали 21 июля, значительно углубляет кризис, продолжающийся с момента решения одобрить строительство российского газопровода еще в 2015 году – вскоре после вторжения России в Украину.

По мнению дипломатов, отказ от попыток остановить строительство трубопровода «увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС».

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"Всякая достойная доверия попытка восстановить баланс безопасности в регионе должна учитывать возможные негативные риски в трех сферах: политической, военной и энергетической. Она должна также быть демократической, предусматривать на этапе согласования договоренности переговоры с правительствами стран, наиболее сильно ощущают на себе негативные последствия Северного потока-2. К сожалению, актуальные предложения по заполнению образующегося дефицита безопасности, не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает Северный поток-2 ", – говорится в сообщении.

В МИД стран отмечают, что дальше работать вместе со своими союзниками и партнерами, чтобы остановить запуск «Северного потока-2» и призвали Соединенные Штаты Америки и Германию адекватно отнестись к безопасности кризиса в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которой является Россия.

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Также Кулеба в Twitter сообщил, что в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по «Северному потоку-2». МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.

Відповідно до статті 274 Угоди про Асоціацію з ЄС Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо Північного потоку 2, який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. МЗС вже надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 21, 2021

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Как сообщал Укринформ, накануне в американских СМИ появилась информация о достижении между администрацией Джо Байдена и правительством Ангелы Меркель соглашения по Nord Stream 2, разрешающего достройку газопровода в обмен на гарантии безопасности Европы.

По материалам: Укринформ