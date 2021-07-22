У жалобы РФ на Украину в ЕСПЧ не будет результатов, только информационная шумиха – Кулеба

У жалобы РФ на Украину в ЕСПЧ не будет результатов, только информационная шумиха – Кулеба

22.07.2021 18:39

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что поданная Россией в Европейский суд по правам человека межгосударственная жалоба против Украины не будет иметь никаких результатов, кроме информационной шумихи.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом Кулеба заявил во время прямого включения в ходе визита на восток Украины вместе с венгерским коллегой Петером Сийярто.

«Не вмешиваясь в правосудие Европейского суда по правам человека, я могу абсолютно уверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов быть удовлетворенным. Оно подано ​​Россией исключительно в пропагандистских целях. Никаких других результатов, кроме информационной шумихи и потраченного времени суда на написание ответа, у этого представления не будет», – сказал Кулеба.

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Как сообщили в четверг, 22 июля, российские СМИ со ссылкой на генеральную прокуратуру РФ, Россия подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины.

В жалобе Кремль перечислил 10 претензий к Киеву. В частности, Москва заявила о якобы дискриминации русскоязычного населения, российских компаний и предпринимателей, притеснении русского языка, блокировании Северо-Крымского канала. Также Кремль цинично заявил об ответственности Украины за катастрофу МН17.

По материалам: Укринформ