Разумков подписал три закона, необходимые для судебной реформы

22.07.2021 11:31

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал три закона, необходимые для внедрения судебной реформы в Украине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

В частности, речь идет о законе "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (с предложениями Президента) (№ 3711-д). Отмечается, что целью документа является возобновление работы ВККС и совершенствование процедуры ее формирования и деятельности. Закон также необходим для приведения положений законодательства Украины в соответствие с решениями Конституционного Суда.

Глава парламента также подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (№ 5068).

"Целью предложенных изменений является совершенствование порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия с учетом реализации принципа верховенства права, обеспечения соответствия кандидатов критериям профессиональной этики и добродетели", – отмечается в сообщении пресс-службы Аппарата ВР.

Так, закон направлен на повышение институциональной способности Высшего совета правосудия и уровня общественного доверия к органам судейского управления в частности и судебной власти в целом.

Кроме этого, Разумков подписал закон "О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия" (№ 5069). Этот документ устанавливает административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия, что будет способствовать эффективной реализации его полномочий.

Законодательные акты направлены на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщал Укринформ, парламент принял закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д) 29 июня 2021 года. 2 июля ВР разблокировала подписание документа, отклонив два постановления о его отмене. 5 июля Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал соответствующий законодательный акт и направил его на подпись Президенту.

8 июля Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины". В своих предложениях Президент указывает, что закон содержит положения, которые не согласуются между собой.

Верховная Рада 13 июля приняла в целом с предложениями Президента Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (3711-д). 20 июля на внеочередном заседании Верховная Рада отклонила проект постановления №3711-д-П2 "Об отмене решения Верховной Рады о повторном принятии в целом с учетом предложений Президента Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины", разблокировав его подписание.

14 июля 2021 года парламент принял законы "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (№5068) и "О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия" (№5069). 20 июля на внеочередном заседании парламента были отклонены проекты постановлений об отмене документов.

По материалам: Укринформ