Кулеба – о Nord Stream 2: Соглашение США и Германии – это еще не конец истории

Кулеба – о Nord Stream 2: Соглашение США и Германии – это еще не конец истории

22.07.2021 21:09

Укринформ

Достижение соглашения между США и Германией по «Северному потоку-2» не означает, что Украина прекратит противостоять введению его в эксплуатацию и не будет бороться за распространение на газопровод норм Третьего энергопакета ЕС.

Как сообщает корреспондент Укриниформа, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время прямого включения в ходе визита на восток Украины совместно с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Что касается "Северного потока-2", то игра вчера не завершилась, а просто из основного времени была переведена в овертайм. Но у нас еще есть два тайма, а если надо (будет – ред.), то и серия послематчевых пенальти для того, чтобы максимально защитить национальные интересы Украины. Поэтому не надо расценивать немецко-американское заявление как конец истории", – сказал Кулеба.

Он добавил, что впереди еще очень много вещей, в частности, сертификация "Северного потока-2" и страхование "Северного потока-2".

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"И главное – очень много вопросов относительно того, как будут выполняться те вещи, которые записаны во вчерашнем немецко-американском заявлении", – отметил глава украинской дипломатии.

В этом контексте Кулеба подчеркнул, что вчера Украина не только выступила с политической оценкой заявления США и Германии, но и сделала четкий юридический шаг, инициировав в соответствии с Соглашением об ассоциации консультации с ЕС.

«Мы поставим вопрос, во-первых, каким образом наши партнеры видят имплементацию этих договоренностей, чтобы они не ослабляли энергетическую безопасность Украины и Центральной Европы в целом. Во-вторых, вчерашнее немецко-американское заявление не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска "Северного потока-2"… В-третьих – каким образом "Северный поток-2" будет заведен под действие Третьего энергетического пакета ЕС", – сообщил министр.

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Он добавил, что есть также многие другие вопросы, о которых нужно говорить.

"Мы должны провести эти консультации, чтобы четко установить, есть ли признаки нарушения "Северным потоком-2" права ЕС и принципа солидарности, который действует в ЕС, и соответствующей нормы Соглашения об ассоциации", – отметил Кулеба.

Как сообщал Укринформ, между администрацией Джо Байдена и правительством Ангелы Меркель заключено соглашение по "Северному потоку – 2", которое позволяет достройку газопровода в обмен на гарантии безопасности Европы.

По материалам: Укринформ