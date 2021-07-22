Конгрессмены призывают Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый дом

22.07.2021 10:15

Укринформ

В Конгрессе США обратились в Белый дом с просьбой изменить дату визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Голос Америки.

«Мне не нравится такое время вообще. Мы направили письма президенту (Байдену – ред.), призывая, чтобы эту дату изменили – для того, чтобы члены Конгресса были здесь в Вашингтоне в одно время. Я надеюсь, что президент это рассмотрит. Я знаю, что он очень занят – это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно – и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом», – рассказала конгрессвумен Марси Каптур, сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе.

Накануне выбранную дату визита Зеленского раскритиковал также сенатор Тед Круз.

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"Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным относительного Северного потока-2. Наверное, просто совпадение", – написал в соцсетях сенатор.

Отмечается, что Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.

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Как сообщал Укринформ, Президент США Джо Байден пригласил Президента Зеленского посетить Белый дом во время последнего телефонного разговора в начале июня. До этого времени стороны согласовывали даты визита главы Украинского государства в Вашингтон.

Фото: NYT

По материалам: Укринформ