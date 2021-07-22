Еврокомиссия готова обсуждать с Украиной Nord Stream 2 – спикер

22.07.2021 15:42

Укринформ

Еврокомиссия приняла во внимание заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с запросом о консультациях вокруг проекта «Северный поток-2», и готова обсуждать эту тему, но пока в Брюсселе не получили от Украины такого формального запроса.

Об этом в Брюсселе во время брифинга заявила представитель Еврокомиссии Дана Шпинант, сообщает корреспондент Укринформа.

«По нашей информации пока, до того как мы начали этот брифинг, он (запрос) не был получен. Мы готовы обсуждать это дело с Украиной. Энергетическая политика действительно имеет внешнеполитическое измерение, которое очень важно. Мы будем обсуждать этот вопрос со странами-членами и с соседними странами. В том, что касается Украины, – это будет предметом обсуждения, которое вскоре состоится», – сказала Шпинат.

В свою очередь, представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Тим Макфи напомнил, что «Северный поток – 2» не является совместным проектом в интересах всего Европейского Союза. В этом контексте целью Еврокомиссии всегда было, чтобы этот проект, если будет построен, функционировал прозрачным и недискриминационным путем, с должным регуляторным контролем и в соответствии с международными и европейскими правовыми нормами в сфере энергетики.

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«Выполнение энергетической политики имеет значение для ЕС и для его стран-членов. После вступления в силу обновленной Газовой Директивы 2019 года ЕС имеет четкие правила, применяемые ко всем трубопроводам, которые заходят на европейский рынок из третьих стран. Эти правила направлены на избежание преференциальных подходов. Еврокомиссия внимательно следит за выполнением Директивы странами-членами, и в частности, Германией, которая заявила о ее полном распространении на «Северный поток – 2», – отметил спикер ЕК.

«Еврокомиссия приняла во внимание заявление правительства Германии и Соединенных Штатов, и приветствует мощные обязательства Германии следовать букве и духу Третьего энергетического пакета по отношению к «Северному Потоку – 2», – добавил Макфи.

Он отметил, что Украина является надежной транзитной страной, и ЕС будет способствовать выполнению текущего транзитного соглашения на транспортировку российского газа, которое действует до 2024 года, на основе энергетических правил ЕС, которые применяются в Украине.

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«Мы готовы также способствовать обсуждению о продлении этого транзитного соглашения. В то же время мы интенсивно работаем с Украиной, чтобы поддержать ее переход к более чистым энергетическим источникам, таким как солнечная и ветровая энергетика, в соответствии с положениями Зеленого Курса», – сообщил представитель Еврокомиссии.

Он отметил, что энергетическая политика ЕС является не только национальным делом, она требует координации между ЕС и его странами-членами. Еврокомиссия намерена обсудить со странами-членами детали по имплементации этого соглашения, чтобы обеспечить, чтобы любые мероприятия координировались в духе солидарности.

Как сообщал Укринформ, в Министерстве иностранных дел подтвердили, что украинская сторона не участвовала в подготовке соглашения США и Германии по достройке «Северного потока – 2». В то же время Украина продолжает диалог со всеми партнерами на предмет видения путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны России и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы.

По материалам: Укринформ