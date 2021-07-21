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Зеленский уволил председателя Голованевской РГА на Кировоградщине

21.07.2021 11:32

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Олега Голимбиевского от должности председателя Голованевской районной государственной администрации Кировоградской области.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

21 июля Зеленский подписал распоряжение №519/2021-рп «Об освобождении О. Голимбиевского от должности председателя Голованевской районной государственной администрации Кировоградской области».

«Освободить Голимбиевского Олега Дмитриевича от должности председателя Голованевской районной государственной администрации Кировоградской области в соответствии с частью второй статьи 8 Закона Украины «О местных государственных администрациях», – говорится в распоряжении.

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Как сообщал Укринформ, 27 мая Зеленский назначил Марию Черную председателем Кировоградской областной государственной администрации.

По материалам: Укринформ