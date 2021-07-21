Законопроект о СБУ во втором чтении Рада может рассмотреть в сентябре – Верещук

Законопроект о СБУ во втором чтении Рада может рассмотреть в сентябре – Верещук

20.07.2021 15:45

Укринформ

Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект № 3196-д "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" в сентябре.

Об этом председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат из парламентской фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сказала журналистам у здания парламента, передает Укринформ.

"Я думаю, что первым вопросом, который будет рассматриваться в сентябре, наверное, будет рассмотрение законопроекта о СБУ", – сказала народный депутат.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 28 января 2021 года приняла в первом чтении проект закона № 3196-д «О внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины» относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины.

Законопроектом предлагается ликвидировать спецподразделения СБУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Читайте также: Президент – о реформе СБУ: Это важно и для нас, и для МВФ

При этом СБУ предлагается предоставить возможность блокировать участие отдельных партий в выборах. Предполагается, что по представлению службы об осуществлении партией сепаратистской деятельности ЦИК должна отказать политической партии в регистрации. Такое представление может быть внесено Службой безопасности Украины не позднее чем за 45 дней до дня проведения очередных/внеочередных выборов.

Представление Службы безопасности Украины может быть обжаловано в судебном порядке.

Читайте также: Столтенберг: Законопроект о реформе СБУ поможет Украине ускорить движение в НАТО

Проектом также предлагается разграничить контрразведывательный и оперативно-розыскной виды деятельности Службы, в связи с чем предложено из Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» исключить контрразведывательную деятельности как основание для проведения оперативно-технических мероприятий. Отдельно определены контрразведывательные мероприятия, а также основания и процедура получения санкции на их проведение.

В законопроекте также предложены, в частности, многоуровневые механизмы превентивного реагирования на угрозы государственной безопасности: предложения, официальное предостережение, представление СБУ. Соответствующие изменения предлагается внести в законы Украины «О государственной тайне», «О телевидении и радиовещании» и в Избирательный кодекс Украины.

Кроме этого, предусмотрено постепенное сокращение штатной численности работников СБУ. До 2023 года в спецслужбе должно остаться 17 тыс. штатных должностей.

8 июля 2021 года Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту принять во втором чтении законопроект №3196-д "О внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины".

Реформа СБУ имеет многолетнюю историю. Она началась еще во времена президентства Ющенко. В 2008-2009 годах СНБО принял решение «О Концепции реформирования Службы безопасности Украины» и «Комплексной целевой программе реформирования Службы безопасности Украины». Был даже зарегистрирован законопроект, который снят с рассмотрения. В 2015 году было объявлено о новой реформе. На ней настаивали международные партнеры. Одним из главных условий была ликвидация спецподразделений, занимающихся экономическими преступлениями.

Как сообщалось, согласно календарному плану, пятая сессия парламента началась 2 февраля 2021 года, а закончится – 23 июля 2021 года. Планируется, что шестая сессия парламента девятого созыва начнется 7 сентября 2021 года, а завершится 21 января 2022 года.

По материалам: Укринформ