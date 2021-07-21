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Вениславский прогнозирует конкретные результаты судебной реформы в ноябре-декабре

21.07.2021 18:03

Укринформ

Представитель Президента в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский прогнозирует, что конкретные результаты судебной реформы в Украине можно будет увидеть в ноябре – декабре 2021 года.

Об этом он сказал в интервью на 24 канале, передает Укринформ.

"…судебная реформа продолжает осуществляться… И до конца этого календарного года (2021 – ред.) прогнозирую, это ноябрь – декабрь, мы уже получим конкретные результаты наших усилий в этой сфере", – сказал депутат.

Он также выразил убеждение, что в ближайшее время после подписания Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, а затем Президентом Владимиром Зеленским вступят в силу законы "О внесении изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" с предложениями главы государства (№3711-Д), "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (№5068) и "О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса об административных правонарушениях относительно установления ответственности за неисполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия "(№5069). После этого, по словам Вениславского, в частности, будет создана конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность ВККС, сформирован Этический совет по проверке на добропорядочность кандидатов на должности членов ВСП.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 13 июля приняла в целом с предложениями Президента Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины» (№3711-д). 20 июля парламент отклонил проект постановления об отмене законодательного акта. Таким образом, документ может быть подписан Председателем Верховной Рады и передан на подпись Президенту.

14 июля парламент принял Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (№5068), предусматривающий реформу ведомства, и Закон "О внесении изменений в статью 188- 32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за неисполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия "(№5069). 20 июля были отклонены проекты постановлений об отмене документов.

По материалам: Укринформ