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Венедиктова обсудила с послом Нидерландов дело МН17

21.07.2021 01:37

Укринформ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерланды в Украине Йоханнесом де Молом дело о сбивании самолета рейса MH17 над оккупированной территорией нашего государства.

Как передает Укринформ, об этом шла речь во время встречи Венедиктовой и посла Нидерландов, сообщает Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере защиты окружающей среды, кибербезопасности, диджитализации и защиты инвестиций.

"Отдельно остановились на остром для обеих стран деле сбивания самолета рейса MH17 в небе над Украиной. Генпрокурор и руководитель профильного «Департамента войны» Офиса Генерального прокурора отметили, что украинские прокуроры и следователи делают все возможное для общей цели – установления всех, кто отдавал приказы, лиц, причастных к транспортировке ЗРК «Бук» и непосредственно запуску ракет", — говорится в сообщении.

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По словам генпрокурора, «дело малайзийского Боинга болит всему миру". Она также сообщила, что в Офисе Генпрокурора внимательно следят за ходом судебного процесса в национальном суде Нидерландов над четырьмя обвиняемыми и предоставляют все необходимое для содействия нидерландским коллегам.

Венедиктова сообщила, что в планах Украины – создание Международного совета при Генпрокуроре, чтобы эффективно сотрудничать с международными судами и использовать правовой опыт других стран, прошедших через вооруженные конфликты.

Посол Нидерландов заявил, что для выработки дальнейших шагов в деле МН17 в Украину готова приехать группа нидерландских прокуроров и следователей. Также стороны обсудили возможность визита в Украину генерального прокурора Нидерландов.

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Гость сообщил, что нидерландские правоохранители готовы будут взаимодействовать и обмениваться опытом с украинскими коллегами и в других сферах.

Генпрокурор отметила, что украинская прокуратура сейчас трансформируется в институт мирового уровня, поэтому изучает лучшие практики.

Как сообщалось, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к заключению, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

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19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все – граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над оккупированной частью Украины.

По материалам: Укринформ