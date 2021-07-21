Стефанчук открыл внеочередное заседание Рады

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20.07.2021 14:03

Укринформ

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук открыл внеочередное заседание парламента, инициированное Президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает корреспондент Укринформа, в зале зарегистрировали 99 народных депутатов.

"Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю открытым", – сказал первый вице-спикер.

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Как сообщалось, народные депутаты планируют рассмотреть четыре проекта постановлений об отмене закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (№5068), два проекта постановлений об отмене закона "О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия" (№5069), которые были приняты Верховной Радой 14 июля 2021 года. Также для рассмотрения на внеочередном заседании запланирован один проект постановления об отмене закона "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых законов Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины", принятого парламентом с предложениями Президента 13 июля.

Кроме этого, ВР намерена рассмотреть три проекта постановлений об отмене закона "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" (№3822), принятого Радой 13 июля.

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в течение 20-21 июля будет находиться в двухдневном отпуске по семейным обстоятельствам, поэтому внеочередное заседание парламента проводит его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Согласно календарному плану, пятая сессия парламента началась 2 февраля 2021 года, а закончится – 23 июля 2021 года. Планируется, что шестая сессия парламента девятого созыва начнется 7 сентября 2021 года, а завершится 21 января 2022 года.

По материалам: Укринформ