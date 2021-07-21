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США подтвердили дату встречи Байдена с Зеленским в Белом доме 30 августа

21.07.2021 20:01

Укринформ

Белый дом подтвердил, что встреча Президентов США и Украины в Вашингтоне может состояться 30 августа.

Об этом говорится в официальном сообщении администрации Президента Байдена, обнародованном в среду, сообщает Укринформ.

«Президент Байден с нетерпением ждет, чтобы приветствовать Президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года», – отмечается в сообщении.

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Как подчеркнули в Вашингтоне, «этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях агрессии РФ на Донбассе и в Крыму». Кроме того, встреча президентов станет подтверждением «тесного сотрудничества в вопросах энергетической безопасности, а также поддержки усилий Президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ на основе общих демократических ценностей».

Как сообщал Укринформ, Президент США Джо Байден пригласил Президента Зеленского посетить Белый дом во время последнего телефонного разговора в начале июня. До этого момента стороны согласовывали даты визита главы Украинского государства в Вашингтон.

По материалам: Укринформ