Следующее заседание ТКГ 26 августа проведет новый спецпредставитель ОБСЕ в Украине – Гармаш

21.07.2021 20:05

Укринформ

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое состоится 26 августа, проведет уже новый спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ в Украине, гражданин Финляндии Микко Киннунен.

Как передаёт Укринформ, об этом в Фейсбуке информировал член ТКГ Сергей Гармаш.

«Следующее заседание ТКГ, 26 августа, проведет уже новый спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ в Украине, гражданин Финляндии Микко Киннунен. Сегодня посол Грау попрощалась с участниками консультаций и представила своего сменщика, который приступит к исполнению обязанностей с 1 августа», – сообщил Гармаш.

Читайте также: В ТКГ рассказали о давлении России и её марионеток на нового модератора ОБСЕ

Он также выразил надежду, что «финны, в отличие от швейцарцев, лучше понимают, что такое Россия, после того как в 1939 году маленькая Финляндия "напала" на Советский Союз…»

Как сообщал Укринформ, новым специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине стал финский дипломат Микко Киннунен.

По материалам: Укринформ