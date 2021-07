7416f805d290b1c3ae50b249113fcdfa.jpg” alt=”Конгресс отклонить любые договоренности США и ФРГ по Nord Stream 2 – Капюшон” width=”100%” />

Конгресс отклонить любые договоренности США и ФРГ по Nord Stream 2 – Капюшон

21.07.2021 03:41

Укринформ

Сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США конгрессвумен от демократов Марси Каптур жестко раскритиковала договоренности между Вашингтоном и Берлином по Nord Stream-2, о которых стало известно по сообщениям источников в прессе.

Об этом она заявила во вторник во время выступления в Конгрессе, видеозапись которого размещена на ее официальной твиттер-странице, передает Укринформ.

«Я выступаю вместе с нашими союзниками в Центральной и Восточной Европе против Nord Stream 2. Конгресс должен отклонить любые соглашения, которые не могут защитить трансатлантическую безопасность и суверенитет Украины», — отметила Каптур.

На видео, приложенном к текстовому сообщению, записанный ее выступление перед членами Конгресса во вторник.

«Как сопредседатель двухпартийного Украинского кокуса в Конгрессе я выражаю свою глубокую обеспокоенность в вопросе, касающемся трансатлантической энергетической безопасности. Кремль при соучастии европейских стран пытается завершить проект Nord Stream-2», — отметила Каптур.

Она подчеркнула, что Nord Stream 2 – это проект злонамеренного влияния России, который «усилит рычаги влияния Владимира Путина на Европу и нарушит альянс НАТО».

Конгрессвумен заявила, что сообщения в СМИ свидетельствуют о том, что администрация Байдена заключила соглашение с Германией.

«Согласно этим сообщениям, в соглашении мало что может отвадить Россию от принуждения наших союзников. Конгресс понимает ключевые уроки истории: когда Германия и Россия вступают в сговор, народы Центральной и Восточной Европы платят за это свою цену», — заявила конгресвумен.

Она напомнила, что Конгресс на большей двухпартийной основе утвердил два законодательных акта, которые предусматривают санкции против Nord Stream 2.

«Эти санкции являются обязательными, а не выборочными», — отметила Каптур.

Учитывая нарушения администрацией этих правил, конгресвумен обратилась в Комитет по вопросам ассигнований утвердить её поправку, которая отменяет любые исключения из санкций против Nord Stream 2.

I stand with our allies in Central and Eastern Europe against Nord Stream 2. The Congress must reject any deals that fail to protect transatlantic security and Ukraine's sovereignty. pic.twitter.com/eXCQRvtW5l

— Marcy Kaptur (@RepMarcyKaptur) July 20, 2021

Как сообщал Укринформ, в Белом доме и Госдепартаменте США во вторник отметили, что скоро сделают объявление о ситуации вокруг переговоров по Nord Stream 2 между США и Германией, а также другими странами.

