КИУ: почти 30 депутатов «прогуляли» более 90% голосований во время пятой сессии ВР

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КИУ: почти 30 депутатов «прогуляли» более 90% голосований во время пятой сессии ВР

21.07.2021 12:37

Укринформ

27 народных депутатов пропустили более 90% голосований в Верховной Раде в течение пятой парламентской сессии.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, передает Укринформ.

"Фактически саботировали голосования ВР депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь", которые приняли участие лишь в 38% голосований", – говорится в сообщении КИУ.

Кроме того сообщается, что депутаты от фракций "Слуга народа" и "Европейская солидарность" в Верховной Раде наиболее активно голосовали на протяжении пятой парламентской сессии

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"Наиболее активно на протяжении сессии голосовали (нажимали "за", "против", "воздержался") депутаты "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем участие в голосованиях принимали 84% депутатов "Слуги народа" и 79% депутатов "Европейской солидарности", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что двое народных депутатов не проголосовали ни разу на протяжении пятой сессии. Так, это Тарас Козак (парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") и Степан Ивахив (депутатская группа "За будущее" в ВР).

Также сообщается, что депутаты от фракции "Голос" приняли участие в 74% голосований, от депутатской группы "Доверие" в 71%, от фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" в 64%, от депутатской группы "За будущее" в 55%.

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Как сообщал Укринформ, пятая сессия Верховной Рады началась 2 февраля, а закончится 23 июля 2021 года. Планируется, что шестая сессия парламента девятого созыва начнется 7 сентября 2021 года, а закончится 21 января 2022 года.

На протяжении пятой сессии Верховной Рады всего было проведено 3,5 тысячи голосований.

По материалам: Укринформ