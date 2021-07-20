Украина работает над выстраиванием консенсуса в НАТО относительно ПДЧ – Стефанишина

19.07.2021 21:59

Укринформ

Украина работает над выстраиванием консенсуса в Североатлантическом альянсе относительно Плана действий по членству в НАТО.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала во время онлайн-встречи с министром Великобритании по вопросам Европейского соседства и Америки Венди Мортон, передает Укринформ со ссылкой на Правительственный портал.

«Украина работает над выстраиванием консенсуса в Альянсе по предоставлению нашей стране Плана действий по членству в НАТО и нам очень важно чувствовать поддержку партнеров в этом процессе. Сегодня вокруг евроатлантической интеграции Украины объединены усилия Президента, правительства и парламента, что позволяет проводить сложные реформы в секторе безопасности и обороны, внедрять стандарты НАТО и работать над реализацией программы расширенных возможностей НАТО», – сказала Стефанишина.

Вице-премьер-министр отметила, что коммюнике по итогам саммита НАТО в 2021 году, в котором подтверждается, что Украина станет членом НАТО, было важным документом, прокладывающим путь к формированию стратегической ясности относительно членства Украины в Альянсе.

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Стефанишина также поблагодарила Мортон за поддержку Великобританией евроатлантического курса Украины.

В то же время вице-премьер обратила внимание на опасность со стороны России, которая развивает военную инфраструктуру в Черноморском регионе и продолжает милитаризацию временно оккупированного Крыма. Стефанишина отметила, что Украина поддерживает расширение присутствия НАТО в регионе Черного моря.

«Усиление сотрудничества между Украиной и НАТО, совместные тренировки на суше и в море, а также развитие противодействия гибридным угрозам будут способствовать усилению восточного фланга НАТО», – отметила она.

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Вице-премьер-министр также обратила внимание на амбициозную повестку дня реформ, которая сегодня внедряется в Украине на пути евроатлантической интеграции.

В частности Верховная Рада приняла закон, прокладывающий путь к корпоратизации оборонно-промышленного комплекса; продолжается работа над реализацией закона об оборонных закупках; ожидается принятие во втором чтении законопроекта о реформе СБУ и т. д.

Стефанишина и Мортон также обсудили работу над реализацией Парижского климатического соглашения.

Как сообщал Укринформ, 19 июля спикер МИД Олег Николенко заявил, что Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор относительно членства в ЕС и НАТО, но в то же время будет развивать отношения со странами Азии, Африки, Латинской Америки, исходя из национальных интересов.

По материалам: Укринформ