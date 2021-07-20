В Зеленского назвали визит в Грузию очень результативным

В Зеленского назвали визит в Грузию очень результативным

19.07.2021 20:51

Укринформ

Грузия полностью поддержала украинские формулировки в итоговой совместной декларации. А создание "Ассоциированного Трио" хорошо поддержало украинский, грузинский и молдавский народы на пути в Европу.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров в Фейсбуке, передает Укринформ.

«Продолжается очень результативный визит Президента Украины в Грузию», – написал он.

Никифоров подчеркнул, что «Грузия полностью поддержала украинские формулировки в итоговой совместной декларации. Они четко артикулируют наше недовольство ситуацией безопасности в Черном море и агрессией России и наше устремление европейской интеграции».

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Также, по его мнению, визит Владимира Зеленского вместе с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем добавил весомых политических баллов грузинской власти, которая сейчас страдает от правительственного кризиса.

«А создание "Ассоциированного Трио" сильно поддержало украинский, грузинский и молдавский народы на пути в Европу», – добавил Никифоров.

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Также он сообщил, что еще до прилета украинской делегации Грузия отпустила двух украинских яхтсменов. Украина боролась за их свободу с ноября 2020 года, напомнил Никифоров. «Сейчас же ребят не только помиловали, но и сняли с них судимости. Это означает, что они смогут снова заниматься любимым делом», – добавил он.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский в понедельник, 19 июля, находится с рабочим визитом в Грузии.

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Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы 17 мая подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио" для совместной успешной евроинтеграции трех стран.

Фото: Сергій Никифоров, ФБ

По материалам: Укринформ