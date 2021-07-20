В Раде создали самое большое межфракционное депутатское объединение

20.07.2021 16:14

Укринформ

В Верховной Раде создано самое большее межфракционное депутатское объединение "За конституционную реформу и эффективную власть".

Об этом во время внеочередного заседания парламента сообщил первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины девятого созыва межфракционного депутатского объединения "За конституционную реформу и эффективную власть", – заявил Стефанчук.

Он сообщил, что является сопредседателем МФО. Кроме Стефанчука, сопредседателями МФО избраны Павел Фролов, Александр Корниенко, Виктория Подгорная и Андрей Клочко (фракция "Слуга народа").

Читайте также: В Раде создали еще три межфракционные объединения

По словам Стефанчук, МФО "За конституционную реформу и эффективную власть" сейчас является самым большим в Верховной Раде, ведь в его состав вошли 283 народных депутата. Первый вице-спикер пригласил коллег участвовать в МФО.

По материалам: Укринформ