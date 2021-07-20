Суд сегодня рассмотрит апелляцию на меру пресечения Медведчуку

Суд сегодня рассмотрит апелляцию на меру пресечения Медведчуку

20.07.2021 07:11

Укринформ

Киевский апелляционный суд 20 июля рассмотрит апелляцию на избрание меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого обвиняют в госизмене.

Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, представленной на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля 2021 года о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого М., назначено на 20 июля 2021 года (10 ч. 30 мин.), зал судебного заседания № 201", – говорится в сообщении.

Автоматизированная система документооборота суда определила состав суда: судья-докладчик Т.В. Фрич, судьи О.С. Юрдига, В.П. Глиняный.

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Как сообщалось, 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной Раде Виктору Медведчуку, которому инкриминируют государственную измену.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписала уведомление о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

Следствие считает, что Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины.

Кроме этого, Медведчука подозревают в государственной измене (передача агрессору секретной информации о военном подразделение ВСУ).

Печерский районный суд Киеве 13 мая избрал меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста и обязал его носить средство контроля – электронный браслет до 9 июля.

Офис генерального прокурора продлил до шести месяцев – до 11 ноября срок досудебного следствия по делу депутатов от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и Тараса Козака.

По материалам: Укринформ