Штаты отправляют в Украину и Польшу эмиссара для обсуждения Nord Stream 2

Штаты отправляют в Украину и Польшу эмиссара для обсуждения Nord Stream 2

20.07.2021 00:26

Укринформ

Советник Государственного департамента США Дерек Шолле на этой неделе посетит Киев и Варшаву для обсуждения вопросов взаимодействия, в том числе по газопроводу Nord Stream 2.

Об этом сообщает Госдепартамент США, передает Укринформ.

«Дерек Шолле продолжит наш дипломатический диалог с Украиной и Польшей по целому перечню вопросов, включая нашу общую обеспокоенность в отношении газопровода Nord Stream 2, энергетической безопасности в целом, а также текущих реформ», – отметили в Госдепе.

Уточняется, что в Киеве Шолле встретится с представителями власти для обсуждения поддержки усилий Украины в противодействии российской агрессии, а также продвижения экономических и антикоррупционных реформ. Кроме того, у представителя американского правительства будет возможность обсудить с членами делового сообщества экономическое развитие Украины.

Читайте также: Штаты продолжают считать Nord Stream 2 «плохим делом» – Кент

В Варшаве советник Госдепартамента также обсудит с высшими чиновниками, представителями гражданского общества и бизнеса стратегические двусторонние и региональные вопросы, общую приверженность демократическим ценностям и институтам.

Как сообщал Укринформ, на встрече Байдена с Меркель стороны подтвердили наличие разногласий в вопросе Nord Stream 2. Вместе с тем президент США отметил, что у них с канцлером ФРГ абсолютное единство в понимании того, что «России нельзя позволять использовать энергетику в качестве оружия для принуждения или угроз соседним странам».

По материалам: Укринформ