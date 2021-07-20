СБУ объяснила, что означает неявка Шойгу за подозрением

20.07.2021 18:07

Укринформ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу не явился на вызов в СБУ и создает предпосылки для рассмотрения судом ходатайства следователей о задержании подозреваемого без его участия.

Об этом сообщил в комментарии корреспонденту Укринформа пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

"Неявка министра обороны РФ Сергея Шойгу в СБУ создает предпосылки для суда, чтобы рассмотреть ходатайство следователей СБУ без его участия. А именно – ходатайство о задержании подозреваемого с целью повода для избрания меры пресечения", – сказал спикер.

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То есть, пояснил он, публикация повестки о вызове в СБУ на официальном сайте – процессуальный шаг, необходимый для привлечения подозреваемых к ответственности.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины вызвала Шойгу для проведения следственных (процессуальных) действий в Мариуполь на 20 июля. Ему намеревались вручить письменное подозрение в создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, а также создании террористической организации и содействии ее деятельности (ч. 5 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

По материалам: Укринформ