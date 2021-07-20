Рада разблокировала подписание закона о перезапуске ВККС

20.07.2021 14:49

Укринформ

Парламент отклонил проект постановления №3711-д-П2 "Об отмене решения Верховной Рады о повторном принятии в целом с учетом предложений Президента Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины".

Документ на внеочередном заседании ВР поддержали 17 народных депутатов при минимально необходимых 226, передает корреспондент Укринформа.

Таким образом, проект постановления считается отклоненным, а закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" с предложениями Президента может быть подписан.

Автор документа, народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко в пояснительной записке указал, что законопроект №3711-д с предложениями Президента якобы был принят с нарушением Конституции и Регламента Верховной Рады.

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После отклонения проекта Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков может подписать Закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей и передать его на подпись Президенту.

Как сообщал Укринформ, парламент принял закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д) 29 июня. 2 июля ВР разблокировала подписание документа, отклонив два постановления о его отмене. 5 июля Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал соответствующий законодательный акт и направил его на подпись Президенту.

8 июля Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины". В своих предложениях Президент указывает, что закон содержит положения, которые не согласуются между собой.

Верховная Рада 13 июля приняла в целом с предложениями Президента Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (3711-д).

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Документ предусматривает, что первый состав конкурсной комиссии по отбору членов ВККС начинает работу при условии назначения не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями.

Решение первого состава конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями.

В случае одинакового количества голосов «за» и «против» голоса трех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями, являются решающими.

Как сообщал Укринформ, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента во вторник, 20 июля.

Разумков распоряжением также поручил провести внеочередное заседание парламента первому заместителю Руслану Стефанчуку.

Пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний сообщила, что в течение 20-21 июля Разумков будет находиться в двухдневном отпуске по семейным обстоятельствам.

Согласно календарному плану, пятая сессия парламента началась 2 февраля 2021 года, а закончится 23 июля 2021 года. Планируется, что шестая сессия парламента девятого созыва начнется 7 сентября 2021 года, а закончится 21 января 2022 года.

По материалам: Укринформ