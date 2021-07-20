Рада отклонила постановления, предлагавшие отменить закон о реформе ВСП

20.07.2021 16:16

Укринформ

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник отклонила четыре постановления, которыми предлагалось отменить решения Верховной Рады о принятии закона об избрании членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов.

Все постановления (№5868-П, 5068-П1, 5068-П2, 5068-П3) набрали меньше минимально необходимых 226 голосов и, соответственно, считаются отклоненными, передает корреспондент Укринформа.

После отклонения проектов Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков может подписать Закон "О внесении в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" и передать его на подпись Президенту.

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Авторы постановления об отмене закона – Григорий Мамка (фракция ОПЗЖ), Андрей Пузийчук и Сергей Власенко (""Батькивщина"), Александр Сухов и Сергей Вельможный (депутатская группа "Доверие").

Свои инициативы они аргументировали, в частности, тем, что закон якобы был принят с нарушением Конституции и Регламента Верховной Рады, а также "может вызвать негативные изменения в судебной системе Украины".

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 14 июля приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (№5068), предусматривающий реформу ведомства.

Документ предусматривает проверку на добропорядочность членов ВСП, а также изменяет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

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Также законопроект предлагает решающую роль международных экспертов в отборе членов ВСП.

Как говорится в заявлении Офиса Президента, принятие Верховной Радой в целом закона, который предусматривает перезагрузку Высшего совета правосудия, даст старт реальной судебной реформе в Украине.

По данным ОП, во внедрении судебной реформы в Украине учли рекомендации экспертов Венецианской комиссии, которые предоставили свое заключение относительно законопроекта.

По материалам: Укринформ